L' aggressione a coltellate nel centro storico un arresto

Svolta nel tentato omicidio del ventiseienne ferito in via Cappuccini: il trentottenne è stato portato in carcere dopo l’ordinanza del gip Svolta nel tentato omicidio di un ventiseienne avvenuto lo scorso 14 marzo nel centro di Sciacca. I poliziotti del commissariato hanno arrestato un trentottenne del posto, Mario Di Benedetto. Il provvedimento è stato disposto dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura della Repubblica. Di Benedetto, già noto alle forze dell’ordine, è attualmente sotto processo a Napoli per un presunto giro di banconote false riconducibile a una banda legata ai clan di camorra. Nei giorni scorsi era stato anche condannato per un furto commesso alle Terme di Sciacca. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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