Gli agenti hanno intercettato i rumori dei clacson e scoperto una corsa clandestina di cavalli a Catania. Durante l’intervento sono stati sequestrati due animali e sono state comminate multe ai proprietari coinvolti. L’operazione è stata condotta congiuntamente da Carabinieri e Polizia, che hanno fermato l’attività illegale e applicato le sanzioni previste dalla legge. Non si segnalano altre persone coinvolte o ulteriori dettagli sull’accaduto.

Sono state emesse numerose sanzioni da Carabinieri e Polizia di Stato durante un’operazione finalizzata a contrastare il fenomeno delle corse clandestine di cavalli nella provincia di Catania. L’intervento è stato condotto nelle prime ore di domenica 31 maggio nei territori di Paternò e Adrano, dove sono stati identificati 53 persone e controllati 29 veicoli, con il sequestro di due cavalli privi di microchip e profilassi vaccinale. Operazione coordinata tra Carabinieri e Polizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha visto impegnati i Carabinieri della Compagnia di Paternò e gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano, insieme alla Squadra Mobile della Questura di Catania. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Agenti seguono i rumori dei clacson a Catania e scoprono una corsa clandestina di cavalli: sequestri e multe

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