Tre cavalli già bardati sulla provinciale pronti a gareggiare | polizia e carabinieri fermano una corsa clandestina

Da cataniatoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nelle prime ore di domenica, carabinieri e polizia hanno fermato una corsa clandestina di cavalli sulla provinciale. Tre cavalli già bardati erano pronti a partire. L'operazione è stata coordinata per prevenire attività non autorizzate e garantire la sicurezza pubblica. Nessuno è stato denunciato, e i cavalli sono stati sequestrati. L'intervento ha coinvolto unità di diverse forze di polizia in un'azione congiunta.

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Nelle prime ore di domenica scorsa, i carabinieri della compagnia di Paternò, i poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza di Adrano e della squadra mobile della questura di Catania hanno eseguito un servizio coordinato per prevenire le corse clandestine di cavalli. Nel territorio di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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