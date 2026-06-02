Tre cavalli già bardati sulla provinciale pronti a gareggiare | polizia e carabinieri fermano una corsa clandestina

Notizia in breve

Nelle prime ore di domenica, carabinieri e polizia hanno fermato una corsa clandestina di cavalli sulla provinciale. Tre cavalli già bardati erano pronti a partire. L'operazione è stata coordinata per prevenire attività non autorizzate e garantire la sicurezza pubblica. Nessuno è stato denunciato, e i cavalli sono stati sequestrati. L'intervento ha coinvolto unità di diverse forze di polizia in un'azione congiunta.