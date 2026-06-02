Tre cavalli già bardati sulla provinciale pronti a gareggiare | polizia e carabinieri fermano una corsa clandestina
Nelle prime ore di domenica, carabinieri e polizia hanno fermato una corsa clandestina di cavalli sulla provinciale. Tre cavalli già bardati erano pronti a partire. L'operazione è stata coordinata per prevenire attività non autorizzate e garantire la sicurezza pubblica. Nessuno è stato denunciato, e i cavalli sono stati sequestrati. L'intervento ha coinvolto unità di diverse forze di polizia in un'azione congiunta.
Nelle prime ore di domenica scorsa, i carabinieri della compagnia di Paternò, i poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza di Adrano e della squadra mobile della questura di Catania hanno eseguito un servizio coordinato per prevenire le corse clandestine di cavalli. Nel territorio di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Umberto Balsamo BALLA (Tarantella Dance) Version by Gabry Ponte Voce Joseph Messina
Notizie e thread social correlati
Accusati di gareggiare in una corsa clandestina in città, ma le telecamere li scagionano: assoltiDue persone erano state accusate di partecipare a una gara illegale tra veicoli nel centro cittadino, ma le registrazioni delle telecamere di...
Cavalli in fuga dalla parata del 2 giugno: le immagini della corsa al galoppo nella notte sulla Cristoforo Colombo a Roma, poi l’intervento della poliziaNella notte a Roma, alcuni cavalli sono scappati al galoppo lungo via Cristoforo Colombo, lontano dalle Terme di Caracalla.
Argomenti più discussi: Tre cavalli già bardati sulla provinciale pronti a gareggiare: polizia e carabinieri fermano una corsa clandestina; Roma, cavalli in fuga durante le prove del 2 Giugno: feriti tre militari e una poliziotta, uno degli animali abbattuto.
Commissione SS. Crocifisso di Padre R.Pirrelli. Banda di Avola · Sfilata. Processione Offertoriale con Pane, fiori e grano caricato su cavalli e muli bardati. Un lungo corteo colorato, che attraversa tutta la Città da Piazza degli Eroi fino alla Chiesa Santo Stefano. facebook
Roma, cavalli in fuga durante le prove del 2 Giugno: feriti tre militari e una poliziotta, uno degli animali abbattutoCavalli dell’Esercito in fuga a Roma durante le prove notturne del 2 Giugno: feriti tre militari e una poliziotta, circa 15 animali feriti e uno abbattuto. infodifesa.it
Cavalli in fuga sulla Pontebbana, l'allarme lanciato dagli automobilisti: tre animali recuperati in mezz'ora, uno era scappato durante una competizionePORDENONE - Tre cavalli al galloppo senza alcuna guida. L'emergenza, tra le 9.30 e le 10 di ieri mattina, è stata segnalata al Nue 112 da passanti e automobilisti. Il primo allarme è arrivato da San ... ilgazzettino.it