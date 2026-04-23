Catania sventata la corsa clandestina | stalla abusiva e cavallo senza chip

Gli agenti di polizia hanno scoperto a Catania una stalla non autorizzata e un cavallo privo di chip, interrompendo così una corsa clandestina. Durante un intervento, sono stati trovati animali in condizioni irregolari e strutture non conformi alle normative. La polizia ha sequestrato il cavallo e ha avviato le procedure di verifica riguardo alla presenza di eventuali ulteriori irregolarità.

? Cosa sapere Polizia sventa corse clandestine individuando stalla abusiva e cavallo senza chip a Catania.. Asp contesta 4.500 euro e impone il trasferimento sanitario dell'animale nel Villaggio Sant'Agata.. La Polizia di Stato ha individuato una stalla non autorizzata nel quartiere Villaggio Sant’Agata a Catania, dove un cavallo privo di microchip è stato sottoposto a vincolo sanitario dopo segnalazioni di corse clandestine. Tutto è iniziato nella giornata di ieri, quando le volanti della Questura sono state allertate tramite il numero unico di emergenza. La segnalazione riguardava un allenamento su strada che coinvolgeva un calesse guidato da un fantino e scortato da diversi scooter proprio nella zona del Villaggio Sant’Agata.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Catania, sventata la corsa clandestina: stalla abusiva e cavallo senza chip Catania: droni per localizzare una corsa clandestina di cavalli Notizie correlate Scoperta una stalla abusiva al Villaggio Sant'Agata, con un cavallo privo di mircochipScoperta dalla polizia di Stato una stalla abusiva nel quartiere catanese del Villaggio Sant’Agata. Scoperta una stalla abusiva al Villaggio Sant'Agata, con un cavallo privo di microchipScoperta dalla polizia di Stato una stalla abusiva nel quartiere catanese del Villaggio Sant’Agata.