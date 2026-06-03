Il Pentagono ha bloccato le promozioni di nove ufficiali della Marina, selezionati da ammiragli di alto rango. Tra i candidati esclusi ci sono una donna e due persone di origine afroamericana. Il capo del Pentagono ha esaminato e filtrato le liste di promozione, decidendo di non approvare alcune nomine. La decisione riguarda ufficiali con diversi gradi e incarichi all’interno della Marina. La vicenda ha attirato attenzione pubblica e politica.

Il capo del Pentagono Pete Hegseth (foto) blocca e passa al setaccio la lista delle promozioni di nove ufficiali della Marina scelti da ammiragli di alto rango, sfilando anche una donna e due afroamericani. Uno stop più motivato dalla spinta anti-woke che dalle loro capacità professionali, è l’accusa che emerge dalla ricostruzione della vicenda del New York Times. La mossa, in violazione delle regole sul sistema di promozioni "apolitico" e "basato sul merito", è in linea con la postura sposata dal capo del Pentagono dal suo insediamento, tutta a spese della diversità e dell’ inclusione. Ad esempio, nella lista di promozioni ad ammiraglio a una stella presentata a maggio non c’erano donne e ufficiali non bianchi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Afromericani e donne. Bocciati da Hegseth

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