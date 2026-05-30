Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti ha dichiarato che il presidente Trump sta mostrando pazienza nelle trattative con l’Iran e che sarà disposto ad accettare soltanto un accordo considerato molto favorevole. La comunicazione arriva da Singapore, dove sono in corso discussioni tra le parti. Non sono stati forniti dettagli sui contenuti specifici delle negoziazioni o sui termini che il presidente considera “ottimi”.

Il segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth ha affermato che il presidente Donald Trump sta dando prova di pazienza nei negoziati con l’Iran e che accetterà solo quello che ha definito un «ottimo accordo». Parlando con i giornalisti a margine del forum sulla sicurezza “Shangri-La Dialogue” a Singapore, Hegseth ha detto: “Il presidente è paziente. Accetterà solo un ottimo accordo”, aggiungendo: “Non si tratta di un accordo qualsiasi, ma di un ottimo accordo”. Lo “Shangri-La Dialogue” è il principale vertice asiatico sulla difesa, che riunisce funzionari della difesa, diplomatici e leader di tutto il mondo per discutere delle sfide alla sicurezza globale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Hegseth da Singapore: "Trump accetterà solo un ottimo accordo"

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