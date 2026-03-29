Juventus tutti i bocciati di Spalletti | due reparti da cambiare quasi completamente
L’allenatore ha deciso di apportare cambiamenti significativi in due settori della squadra dopo le recenti valutazioni delle prestazioni. Secondo fonti interne, alcuni giocatori non hanno soddisfatto le aspettative e potrebbero essere sostituiti o reintegrati in altri ruoli. La decisione arriva in un momento di riorganizzazione della rosa, con l’obiettivo di migliorare le performance complessive.
. In estate sarà mezza rivoluzione in casa bianconera. La Juventus si prepara a una profonda riorganizzazione in vista della prossima stagione. Le direttive di Luciano Spalletti prevedono scelte nette, con almeno due reparti su quattro destinati a cambiamenti radicali. Tra gli esuberi figura Joao Mario, che rientrerà dal prestito per essere poi piazzato sul mercato. Lo riporta il Corriere dello Sport. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata In attacco, le bocciature di Jonathan David e Lois Openda appaiono definitive. Il canadese, che pesa a bilancio per circa 12 milioni e ha un contratto da 6 milioni netti per altri quattro anni, interessa a diverse squadre in Francia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Articoli correlati
Juventus, “nuovi acquisti” per Spalletti e due bocciati lasciano in estate? Si o no – VIDEO con Chiara Aleati e Marco Baridondi Redazione JuventusNews24 Juventus, “nuovi acquisti” per Spalletti e due bocciati lasciano in estate? Si o no.
Quasi tutti bocciati agli esami di Burioni. E lui per «aiutare» sopprime gli appelliGli studenti dovranno aspettare la sessione estiva a giugno Anche quelli con la media del 30 bloccati dalla virostar.
Come cambierà la Juventus con SPALLETTI | Tutti Teorici (OnlyFanta)
Aggiornamenti e notizie su Juventus tutti i bocciati di Spalletti...
Temi più discussi: Attacco Juve: i bocciati e i promossi di Spalletti. VIDEO; David e Openda, bocciati senza appello: Juve, adesso a chi li vendi?; Playoff Mondiale, i convocati dell’Italia: Gattuso con la sorpresa Chiesa e la novità Palestra. Zaniolo e Vicario bocciati; Juventus, David e Openda bocciati da Spalletti.
Juventus, neanche Spalletti li ha salvati! Tutti i giocatori svalutati sul mercatoJuventus, neanche Spalletti li ha salvati! Tutti i giocatori svalutati sul mercato. Bocciati dal tecnico, hanno perso valore L’era di Luciano Spalletti alla Juventus ha due volti contrapposti: quello ... juventusnews24.com
Non solo Zhegrova e Openda: ecco chi sono i giocatori bocciati dalla JuveChiellini ha ammesso che alcuni si sono rivelati sotto livello, alla Continassa preparano la rivoluzione estiva ... gazzetta.it
I 5 nomi di Spalletti per alzare il livello della rosa Quanti riuscirà a portarne a Torino la Juventus La notizia completa nel primo commento - facebook.com facebook
Massimiliano Scaglia e Simone Padoin hanno raccontato da dentro la #Juventus Under 20 x.com