Juventus tutti i bocciati di Spalletti | due reparti da cambiare quasi completamente

L’allenatore ha deciso di apportare cambiamenti significativi in due settori della squadra dopo le recenti valutazioni delle prestazioni. Secondo fonti interne, alcuni giocatori non hanno soddisfatto le aspettative e potrebbero essere sostituiti o reintegrati in altri ruoli. La decisione arriva in un momento di riorganizzazione della rosa, con l’obiettivo di migliorare le performance complessive.

. In estate sarà mezza rivoluzione in casa bianconera. La Juventus si prepara a una profonda riorganizzazione in vista della prossima stagione. Le direttive di Luciano Spalletti prevedono scelte nette, con almeno due reparti su quattro destinati a cambiamenti radicali. Tra gli esuberi figura Joao Mario, che rientrerà dal prestito per essere poi piazzato sul mercato. Lo riporta il Corriere dello Sport. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata In attacco, le bocciature di Jonathan David e Lois Openda appaiono definitive. Il canadese, che pesa a bilancio per circa 12 milioni e ha un contratto da 6 milioni netti per altri quattro anni, interessa a diverse squadre in Francia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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