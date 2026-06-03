Affianca il filobus a bordo di una bici elettrica e con una catena spacca lo specchietto
Un ciclista a bordo di una bici elettrica ha sorpassato un filobus in direzione Montesilvano, violando il divieto di percorrenza sul tracciato. Alla fermata, si è affiancato al mezzo e ha usato una catena d’acciaio per rompere lo specchietto. Il fatto è avvenuto lungo la stessa tratta e non sono stati segnalati feriti. La polizia sta indagando sull’episodio.
A bordo di una bici elettrica, violando il divieto di percorrere il tracciato, avrebbe prima sorpassato il filobus che procedeva da Pescara verso Montesilvano e, alla fermata, affiancato il mezzo e tirato fuori una catena d’acciaio. Brandendola, l’avrebbe fatta impattare violentemente contro il. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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