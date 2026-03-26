Martedì 24 marzo, la polizia ha arrestato un uomo di 32 anni con l'accusa di spaccio di eroina e cocaina. L'arresto è avvenuto nel pomeriggio, durante un intervento in strada, dove l'uomo è stato fermato mentre si trovava a bordo di una bicicletta elettrica. L'operazione si è conclusa con il sequestro di sostanze stupefacenti e l'arresto dell'indagato.

La polizia di Stato ha arrestato un uomo di 32 anni per spaccio. I fatti sono accaduti nel pomeriggio di martedì 24 marzo. Gli agenti lo hanno quindi seguito e poi fermato all’interno di un’attività commerciale di via Massarenti. Nel giubbotto, il 32enne aveva 390 euro in contanti, due cellulari e un sacchetto con 48 dosi di stupefacente, di cui 3 grammi di cocaina e 18 grammi di eroina. Il fermato è risultato avere precedenti in materia di droga, e anche un ammonimento per violenza domestica. Dopo il processo per direttissima, nei suoi confronti è stato disposto l’obbligo di firma alla polizia giudiziaria. BolognaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

© Bolognatoday.it - Spaccio di eroina e cocaina a bordo della bici elettrica: un arresto

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