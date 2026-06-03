Affari Tuoi Stefano De Martino incredulo | la mossa di Denise è inspiegabile

Durante la puntata di Affari Tuoi del 2 giugno, Stefano De Martino si è mostrato incredulo di fronte alla mossa di Denise, definendola inspiegabile. La scena si è caratterizzata da continui colpi di scena, con i concorrenti che hanno preso decisioni inaspettate. La tensione è salita quando Denise ha compiuto una scelta che ha sorpreso pubblico e conduttore, creando un momento di forte suspense.

Una serata di pura adrenalina, quella del 2 giugno, in cui il destino sembra divertirsi a rimescolare le carte continuamente. La puntata del 2 giugno di Affari Tuoi, il celebre gioco dei pacchi che tiene incollati milioni di italiani alla televisione, ha regalato al pubblico una di quelle storie che lasciano con il fiato sospeso fino all’ultimo secondo. Al centro dello studio una protagonista d’eccezione: Denise, una giovane donna di 35 anni proveniente da Vallerotonda, in provincia di Frosinone. Di professione fa il C arabiniere, una vita spesa a mantenere il sangue freddo, dote che le è servita tutta in una partita che definire altalenante sarebbe riduttivo. 🔗 Leggi su Dilei.it

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Shock ad Affari Tuoi, Stefano De Martino scoppia in lacrime: è mort...

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