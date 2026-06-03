Affari Tuoi non va in onda il 3 giugno perché Stefano De Martino si ferma

Il programma televisivo “Affari Tuoi” non sarà trasmesso il 3 giugno a causa dell’assenza di Stefano De Martino. La puntata prevista non andrà in onda, lasciando i telespettatori senza l’appuntamento con il gioco e i pacchi. Herbert Ballerina non sarà presente in questa edizione. La mancata trasmissione è dovuta all’assenza del conduttore.

I telespettatori di stasera, 3 giugno, devono fare a meno del loro appuntamento preferito con la fortuna, i pacchi e le invezioni di Herbert Ballerina. Se sintonizzandovi su Rai1 nell’ora di cena non trovate il volto accogliente di Stefano De Martino ad attendervi, non allarmatevi: non si tratta di un addio, ma solo di una brevissima e giustificata pausa. Nella serata di oggi, mercoledì 3 giugno, il celebre e amatissimo game show Affari Tuoi non va regolarmente in onda, lasciando temporaneamente a bocca asciutta i milioni di telespettatori che ogni giorno si radunano davanti alla tv per seguire la caccia al pacco da 300mila euro. Ma qual è il motivo reale di questo stop improvviso nel palinsesto della Rete Ammiraglia? Affari Tuoi non va in onda il 3 giugno. 🔗 Leggi su Dilei.it

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