Un aereo è precipitato a Valbrembo durante un volo di routine. Secondo il presidente della compagnia, l’aereo avrebbe dovuto atterrare ma ha eseguito un’altra manovra di riattacco. La ricostruzione indica che l’aereo ha effettuato un secondo tentativo di atterraggio prima di precipitare. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente e sulla manovra eseguita prima dello schianto. Non sono stati ancora forniti dettagli sulle condizioni dei passeggeri o sull’eventuale coinvolgimento di altri fattori.

LA RICOSTRUZIONE. Il presidente della Cantor Air: «L’aereo doveva atterrare, ma ha eseguito un’altra “riattaccata”. Daniel, come un figlio». Sul posto gli investigatori dell’Ansv, rimosso il Cessna. In via don Bosco, chiusa al traffico, i carabinieri della Compagnia di Zogno piantonano i rottami del Cessna 152 dal momento dello schianto, giorno e notte, posti sotto sequestro per preservarli ed evitare che qualcuno alteri la scena. La salma di Daniel Taino è stata composta nella camera mortuaria del Papa Giovanni a disposizione del magistrato che deciderà se disporre l’autopsia. «L’aereo è andato a sud lungo il Brembo, poi ha virato e stava tornando indietro. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Aereo caduto a Valbrembo, il mistero dell’ultima manovra

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