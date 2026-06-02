La carcassa dell’aereo precipitato a Valbrembo è stata spostata questa mattina dopo un sopralluogo degli ispettori dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo. Nel pomeriggio, i tecnici hanno completato il trasferimento del velivolo.

L’INCIDENTE AEREO. In mattinata i tecnici dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo e nel pomeriggio la carcassa del velivolo è stata spostata. Gli ispettori dell’Ansv, l’ente che in Italia indaga sugli incidenti e sugli inconvenienti gravi dell’aviazione civile, hanno aperto un’inchiesta ma non hanno rivelato ancora nessun particolare dell’indagine in corso. Sul posto, durante l’ispezione, anche il direttore della scuola di volo proprietaria del velivolo un Cessna 152, Roberto Magnani, che non si da pace per quanto avvenuto. Nel pomeriggio di martedì dopo le 15 la carcassa dell’aereo precipitato è stato rimossa da via don Bosco e portato in un hangar del vicino aeroporto. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Dopo il sopralluogo degli ispettori spostata la carcassa dell’aereo caduto a Valbrembo - Foto/Video

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ultraleggero caduto a Valbrembo, l'istruttore Daniel Taino morto a 26 anni: le ricostruzioni dell'incidenteUn ultraleggero si è schiantato tra le case a Valbrembo, causando la morte dell'istruttore di 26 anni.

Roland Garros, le lacrime dell’ucraina Marta Kostyuk dopo la vittoria: «È caduto un missile russo vicino a casa dei miei genitori» – Il videoDopo aver vinto a Roland Garros, l’atleta ucraina ha pianto durante la cerimonia e ha dichiarato che un missile russo è caduto vicino alla casa dei...

Argomenti più discussi: Dopo il sopralluogo degli ispettori spostata la carcassa dell’aereo caduto a Valbrembo - Foto/Video; Regata Brindisi-Corfù, sopralluogo sul lungomare: Piccoli interventi per migliorare il decoro; Il mistero delle ruspe in Piazza d'Armi: quali alberi sono stati tagliati (e perché); Mirandola, direzione Ausl e sindaci in visita all'ospedale dopo gli interventi di manutenzione.

Dopo il sopralluogo degli ispettori spostata la carcassa dell’aereo caduto a Valbrembo - Foto/VideoIn mattinata i tecnici dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo e nel pomeriggio la carcassa del velivolo è stata spostata. ecodibergamo.it