Un ultraleggero si è schiantato tra le case a Valbrembo, causando la morte dell'istruttore di 26 anni. L'incidente è avvenuto durante un volo, e i soccorritori sono intervenuti sul posto senza poter fare nulla per salvare il giovane. La scena mostrava il velivolo distrutto, con i detriti sparsi nell'area circostante. Le autorità stanno indagando sulle cause dell'incidente.

Un primo tentativo di atterraggio, la manovra d’emergenza, poi lo schianto tra le case di Valbrembo. Emergono le prime ricostruzioni dell’incidente all’ultraleggero caduto durante una lezione di volo nel Bergamasco, che ha provocato la morte del pilota e il grave ferimento dell’allievo. A perdere la vita a 26 anni è stato Daniel Taino, istruttore con il brevetto di volo da quando era adolescente. L’ultraleggero caduto a Valbrembo La sua grande esperienza non è bastata a evitare il disastro, intorno alle 16 di lunedì 1 giugno. Taino era partito intorno alle 15 a bordo del 152 Cessna da 140 cavalli con a fianco l’allievo, un 19enne milanese, dalla pista dell’aeroclub, utilizzata a quell’ora dalla scuola di volo di Enac, Cantor Air. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ultraleggero caduto a Valbrembo, l'istruttore Daniel Taino morto a 26 anni: le ricostruzioni dell'incidente

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Tragedia aerea a Valbrembo: Daniel Taino perde la vita in un incidente con ultraleggero, allievo in gravi condizioniA Valbrembo, Bergamo, un incidente con un ultraleggero ha provocato la morte di un istruttore di volo e ha lasciato un allievo in condizioni...

Chi era Daniel Taino, il pilota di aerei morto nell’incidente a Valbrembo: il sogno di volare, il brevetto e le lezioni in quotaDaniel Taino, pilota di aerei deceduto in un incidente a Valbrembo, aveva conseguito il brevetto di volo e si dedicava a lezioni di pilotaggio in...

Temi più discussi: Daniel, 26 anni, morto nel disastro aereo di Valbrembo. I sindaci della zona: Sospendere i voli; Valbrembo, ultraleggero precipita tra le case: morto l'istruttore Daniel Taino, 26 anni. Il testimone: L'ho visto sbattere contro un palo della luce e venire giù; Aereo da addestramento caduto a Valbrembo: Ho pensato: è troppo basso, poi lo schianto e quelle urla; Precipita aereo-scuola, morto pilota cremasco.

Ultraleggero si schianta su una strada adiacente alla pista di Valbrembo: morto l’istruttore, ferito gravemente l’allievo -Foto/VideoAlle 16 è stato allertato il 112 sul posto due ambulanze e due auto mediche oltre ai vigili del fuoco e i carabinieri. ecodibergamo.it

Valbrembo, ultraleggero precipita tra le case: un morto e un feritoL’allarme è scattato poco dopo le 16. Lo schianto non lontano dall’Aeroclub ... msn.com