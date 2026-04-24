Dopo il fallimento del primo bando per la gestione dell’area estiva dell’Isola Borromeo, le autorità hanno deciso di pubblicare un nuovo avviso. La prima gara non ha attirato nessun operatore, portando quindi alla necessità di un secondo bando. La corsa contro il tempo mira a trovare un gestore per l’area, che possa occuparsi delle attività estive in vista della prossima stagione.

Gestore cercasi per l’ Isola Borromeo, dopo il flop della prima “chiamata“, cui non si era presentato alcun operatore interessato, è pronto il bando bis. Sarà pubblicato, con ogni probabilità, i primi giorni della prossima settimana. Obiettivo, "salvare l’estate". La grande area fluviale che compie proprio quest’anno vent’anni dall’apertura è senza gestore da dicembre. E gli spazi ritrovo e ristoro rimangono, desolatamente, chiusi. L’elaborazione del nuovo bando per la gestione pluriennale dell’area è stato preceduto da una perizia su contenuto e numeri, affidata ad un esperto. L’ipotesi, quella di un nuovo testo che “limi“ la durata della concessione ma soprattutto l’importo, 34mila euro in prima battuta, del canone annuo a carico del futuro concessionario.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dopo il primo bando flop corsa contro il tempo per affidare l’area d’estate

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Dopo il primo bando flop corsa contro il tempo per affidare l’area d’estate; Spiagge, il bando ancora non c’è. Il ministero prende altro tempo. Frisoni: Il governo ci ascolti; Ports of Genoa, primo attracco della YM Willpower: a bordo nave si parla di investimenti e sviluppo del sistema portuale; Rse promuove i servizi ancillari tra i piccoli distributori.

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