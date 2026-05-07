Sponsor per asili e materne | I fondi pubblici non bastano E il Comune apre ai privati

Il Comune ha annunciato di voler coinvolgere sponsor privati per finanziare asili e scuole materne, poiché i fondi pubblici attualmente disponibili risultano insufficienti. La decisione è stata presa dalla giunta guidata dal sindaco, che ha mostrato apertura nei confronti di contributi provenienti da soggetti privati, una soluzione adottata in poche altre realtà italiane. La proposta mira a integrare le risorse necessarie per i servizi educativi rivolti ai più piccoli.

Nei servizi educativi la coperta è corta: perché non intercettare sponsor? E’ la trovata della giunta Biancani con precedenti in Italia che si contano sulle dita di una mano. Proprio così: per aumentare il numero dei posti nei nidi comunali e assorbire le aspettative delle famiglie senza aggravare il bilancio che ai servizi educativi destina 10milioni di euro l’anno, la giunta Biancani ha aperto alla possibilità di ricevere donazioni e sponsorizzazioni dai privati. Questo vuol dire che, come accade nei campi sportivi, avremo striscioni di sponsor ad arredare le scuole? "No – rassicura l’assessore Camilla Murgia –. A breve presenteremo nel dettaglio il progetto che parte da una logica ben diversa dalla “classica” formula di sponsorizzazione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sponsor per asili e materne: "I fondi pubblici non bastano". E il Comune apre ai privati Notizie correlate Piscina chiusa, la svolta. Il Comune apre ai privatiMesi di polemiche, di raccolta firme per un unico obiettivo: salvare la piscina comunale di Molinella. Verde pubblico ad Aversa, il Comune apre ai privati: via libera alla gestione condivisa dei parchiIl Comune di Aversa punta sulla gestione condivisa del verde pubblico e dei parchi cittadini, aprendo di fatto ai privati. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Sponsor per asili e materne: I fondi pubblici non bastano. E il Comune apre ai privati; Uglietti, cuore biancorosso. Cena benefica in suo onore. Sponsor per asili e materne: I fondi pubblici non bastano. E il Comune apre ai privatiL’amministrazione lancia il progetto: pochi i casi simili sperimentati in Italia. L’assessora Murgia: Ma non vedrete marchi o banner nelle scuole. . ilrestodelcarlino.it Asili nido, l’80% dei fondi Pnnr va al Sud/ Autorizzate 164 riconversioni e nuove strutture per l’infanziaAsili nido, pronto il piano di riconversione e costruzione nuovi istituti con i finanziamenti Pnnr, Valditara: Ridurre le differenze territoriali Asili nido, assegnati i fondi Pnnr erogati ... ilsussidiario.net Il Match Sponsor di Gara 1 contro Brindisi sarà , Silver Sponsor del club gialloblù Nata da una storica realtà familiare legata ai valori della cucina, della convivialità e delle relazioni autentiche, nel tempo l’azienda è cresciuta dive - facebook.com facebook Sponsor Business Speech | Area Speech & Networking 14/5/26 10:30–15:20 Roma Business speech degli sponsor su GIS, Location Intelligence, Digital Twin e AI, con casi reali e networking nell’Area Expo. shorturl.at/oWKBh x.com