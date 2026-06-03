adolescenti e social ecco come superare i conflitti e coltivare un rapporto sano

Gli adolescenti trascorrono molte ore sui social media, spesso più del tempo passato con la famiglia. I genitori, invece, sono spesso assenti o distratti durante i pasti, lasciando che i figli si immergano negli schermi. Questa dinamica alimenta conflitti e difficoltà nel mantenere un rapporto equilibrato. La gestione del tempo e delle interazioni online rappresenta una sfida per molte famiglie che cercano di stabilire confini e dialogo.

Quanto tempo passano gli adolescenti sul telefono? E i genitori, lo mettono via a tavola? Le domande sembrano semplici, ma nascondono in realtà una complessità che diverse famiglie faticano ad affrontare. Il rapporto tra genitori, adolescenti e social media rappresenta difatti uno dei terreni più controversi dell’educazione contemporanea: da una parte i ragazzi, immersi in un mondo digitale che gli adulti conoscono appena o non conoscono affatto; dall’altra i genitori, divisi tra il desiderio di proteggere i loro figli e il rischio di allontanarli. In mezzo a questo conflitto apparentemente inevitabile, si inseriscono i fantomatici schermi. Eppure, esiste un modo per superare lo scontro, e vivere un rapporto sano e armonico in cui coesistano adolescenti, genitori e social. 🔗 Leggi su Panorama.it

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