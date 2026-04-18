A Noventa Padovana è stato avviato un nuovo progetto rivolto a genitori e figli, con l’obiettivo di affrontare e migliorare le relazioni familiari. L’amministrazione comunale ha organizzato un percorso formativo strutturato, pensato per offrire strumenti pratici e supporto alle famiglie che desiderano superare eventuali conflitti o difficoltà nei rapporti quotidiani. L’iniziativa mira a rafforzare i legami all’interno del nucleo familiare attraverso incontri e attività dedicate.

A Noventa Padovana, l’amministrazione comunale ha dato il via a un percorso formativo strutturato per supportare le dinamiche relazionali all’interno del nucleo familiare. Il progetto, denominato Semi di Crescita, vede la collaborazione tra la Cooperativa Coges Don Milani e l’istituto comprensivo G. Santini, con l’obiettivo di offrire ai genitori strumenti pratici per gestire le sfide quotidiane che emergono nel rapporto con i figli. Le tematiche affrontate durante gli incontri non sono state scelte casualmente, ma derivano direttamente dai bisogni espressi dalle famiglie locali attraverso questionari anonimi. Giovanna Carraro, assessore al...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Genitori e figli: il nuovo progetto a Noventa per superare i conflitti

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