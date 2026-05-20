Novara la musica per superare il trauma dei conflitti | concerto esclusivo sotto la Cupola

La musica come strumento per superare il trauma dei conflitti e ritrovare un linguaggio comune. Sabato 23 maggio, alle ore 21, la Sala del compasso della Basilica di San Gaudenzio di Novara ospita l'evento "Note di luce - La musica come esorcismo della guerra", curato dalla delegazione Fai di. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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