Addio sereno e senza soldi | perché Antonio Conte ha rinunciato ai 15 milioni che il Napoli gli doveva

Antonio Conte ha deciso di rinunciare ai 15 milioni di euro che il club gli doveva, optando per una risoluzione consensuale del contratto. Il tecnico e il club hanno trovato un accordo, evitando contenziosi. La motivazione principale sembra essere il rapporto di stima tra Conte e il presidente, insieme a una sensazione di chiarezza e trasparenza nella decisione. La separazione è avvenuta senza tensioni pubbliche o controversie legali.

Il tecnico e il club hanno raggiunto l'intesa per una risoluzione consensuale. Il rapporto di stima con il presidente, De Laurentiis, e una coscienza pulita hanno fatto la differenza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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