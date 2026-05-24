L’addio di Antonio Conte al Napoli | Lascio perché non ho creato un ambiente compatto

Antonio Conte ha annunciato le dimissioni dal ruolo di allenatore del Napoli durante una conferenza stampa. Ha spiegato di lasciare perché non è riuscito a creare un ambiente compatto. Il presidente del club era presente al suo fianco. Conte ha ringraziato la squadra e il club, senza fornire dettagli sui motivi della decisione. La conferenza si è svolta in modo ufficiale e diretto.

Antonio Conte ha salutato ufficialmente il SSC Napoli al termine di una conferenza stampa carica di emozione, affiancato dal presidente Aurelio De Laurentiis. Il tecnico ha tracciato il bilancio delle sue due stagioni in azzurro, tra successi, tensioni e difficoltà: «Il momento più bello è stato lo scudetto, quando abbiamo festeggiato in campo e con i tifosi. È qualcosa che mi porterò sempre nel cuore. In carriera ho vinto, ma mai in questa maniera. Napoli ha bisogno di compattezza». Allo stesso tempo Conte ha ricordato anche i momenti più complicati, indicando nella crisi vissuta dopo la trasferta di Bologna il passaggio più delicato della stagione. 🔗 Leggi su Open.online

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LADDIO di CONTE al NAPOLI è lennesima prova che con lui NON SI PUÒ COSTRUIRE

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