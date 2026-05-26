In scena gli alunni della scuola primaria

Da ilrestodelcarlino.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Sogliano si è svolta la ventesima edizione della rassegna teatrale Elisabetta Turroni, organizzata dal Comune con l’Istituto Comprensivo. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi studenti della scuola primaria e un pubblico numeroso. La manifestazione è stata coordinata da Koinè e Diffusione Musica, coinvolgendo le classi in rappresentazioni teatrali. La rassegna si è svolta con successo, attirando attenzione e interesse tra i presenti.

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Grande partecipazione di studenti e di pubblico a Sogliano per la ventesima edizione della rassegna teatrale Elisabetta Turroni, promossa dal Comune in collaborazione con l’Istituto Comprensivo e coordinata da Koinè e Diffusione Musica. Protagonisti della rassegna sono stati gli alunni di 19 classi della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo di Sogliano, insieme ai bambini della scuola dell’infanzia di Saiano. Attraverso un percorso laboratoriale guidato da un’esperta di teatro e sviluppato insieme agli insegnanti, gli studenti hanno lavorato non solo sulla recitazione, ma anche sull’espressività, sulla collaborazione e sulla capacità di relazionarsi con gli altri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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