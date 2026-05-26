in scena gli alunni della scuola primaria

Notizia in breve

A Sogliano si è svolta la ventesima edizione della rassegna teatrale Elisabetta Turroni, organizzata dal Comune con l’Istituto Comprensivo. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi studenti della scuola primaria e un pubblico numeroso. La manifestazione è stata coordinata da Koinè e Diffusione Musica, coinvolgendo le classi in rappresentazioni teatrali. La rassegna si è svolta con successo, attirando attenzione e interesse tra i presenti.