Addio Leao Benvenuto Nkunku | Il Nuovo Milan Sotto la Guida di Rangnick

Il Milan ha annunciato l’addio di Leao e l’ingresso di Nkunku. La squadra si prepara a cambiare, con il nuovo allenatore Rangnick che assume la guida tecnica. La notizia ha suscitato reazioni miste tra tifosi e addetti ai lavori, mentre il club si concentra sulla transizione e sulle nuove sfide stagionali. La cessione di Leao e l’arrivo di Nkunku rappresentano un cambio di roster e strategia.

Un addio che punge e un bentornato che profuma di déjà vu: Milano si prepara a stringere i denti, a rimettere in fila desideri e timori. Cambiare pelle non è solo calciomercato: è identità, ritmo, memoria. E in controluce c’è una figura che riordina i pezzi con calma tedesca. Se saluta Leao, cosa resta e cosa arriva. La possibilità che Rafa Leao lasci il Milan non è più un sussurro. Al momento non ci sono annunci ufficiali. Ma il segnale è chiaro: il club valuta scenari e priorità. Con Rafa se ne andrebbero strappi, dribbling e quella luce intermittente che a volte ti guida, a volte ti lascia buio. Se ne andrebbe anche un MVP di Serie A (2021-22), un attaccante che ha messo insieme doppie cifre di contributi gol per più stagioni, uno che a San Siro ha imparato a far rumore. 🔗 Leggi su Serieanews.com

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