Cedere per comprare | da Estupinan e Loftus a Leao e Nkunku chi potrebbe dire addio al Milan

Il Milan si prepara a dover affrontare una possibile rivoluzione nella rosa, con alcuni calciatori che potrebbero lasciare il club a breve. Tra le ipotesi più concrete ci sono giocatori come Estupinan e Loftus, mentre vengono valutate anche le situazioni di Leao e Nkunku. La squadra, nonostante la rosa ridotta, si trova a dover fare spazio e a gestire alcune questioni legate a eventuali partenze.

E' sicuramente un paradosso, ma questo Milan dalla rosa mai così corta - 20 giocatori di movimento più tre portieri - in estate avrà comunque bisogno di produrre un cospicuo mercato in uscita. Segno tangibile che la stagione attuale ha lasciato più di un'ombra, e che la maggior parte dei rientri dai prestiti non verranno considerati idonei alla permanenza. D'altra parte, gli affari in entrata passano anche dalla liquidità che entrerà in cassa grazie alle cessioni, e che - confidano in via Aldo Rossi - si unirà agli introiti elargiti dalla Uefa per la qualificazione in Champions. Vediamo alcune delle principali situazioni legate ai potenziali addii, accomunate ovviamente da una linea guida imprescindibile: evitare minusvalenze.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Cedere per comprare: da Estupinan e Loftus a Leao e Nkunku, chi potrebbe dire addio al Milan Notizie correlate Leggi anche: Nkunku dal 1', Leao o Loftus-Cheek? Pisa-Milan, probabili formazioni Milan, Fofana si sfoga. Leao verso l’addio? Ecco chi potrebbe raccoglierne l’ereditàTanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, martedì 17 marzo 2026. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: doValue completa l'acquisto di coeo Group per 354,3 milioni di euro; Mondadori compra una parte di Hoepli: ufficializzato l'accordo; Case a Genova, il paradosso: vendite più lente d'Italia ma gli affitti corrono più che a Milano; La Barbie Day to Night. Spezzatino e strozzapreti Bimby per cedere la ricetta cicca qui sotto https://blog.giallozafferano.it/ritaamordicucina/spezzatino-e-strozzapreti-bimby-tm6/ Con una ricetta 2 piatti, che bellezza il nostro Bimby, che grande aiutante che è. In questa ricetta ho fatto lo - facebook.com facebook «È vero, potrei cedere la Virtus» x.com