Martino ha deciso di spostare la sua attività dai lidi del Salento ai paesaggi dei Monti Dauni. La scelta riguarda il cambio di location per le sue iniziative turistiche, passando da aree balneari a zone collinari e montane. La decisione coinvolge un trasferimento di risorse e di strategie, senza indicazioni su eventuali motivazioni aggiuntive o dettagli sui tempi di attuazione.

Dalle spiagge del Salento ai paesaggi autentici dei Monti Dauni. È la storia di Martino, operatore del settoreturistico-ricettivo con anni di esperienza maturata tra il Salento, la Valle d’Itria e le rinomate località diMonopoli e Polignano a Mare, che ha deciso di cambiare vita scegliendo di acquistare casa a CasalnuovoMonterotaro, nel cuore della provincia di Foggia. Le motivazioni che hanno spinto Martino verso questo piccolo borgo dei Monti Dauni sono molteplici. Inprimo luogo, l’economicità del territorio: “Qui è ancora possibile acquistare una casa con costi sostenibili,senza rinunciare alla qualità della vita”, racconta. Un elemento che oggi rappresenta una leva importante pertanti professionisti e lavoratori del turismo che cercano luoghi autentici dove vivere e investire. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Addio caos turistico, Martino riparte dai Monti Dauni

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