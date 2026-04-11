Nel territorio dei Monti Dauni, il Comune di Roseto Valfortore ha aderito al progetto “Navette solidali – Mobilità per anziani, lavoro per giovani”. Il progetto, finanziato con 200 mila euro attraverso un bando dell’ANCI, mira a migliorare la mobilità per le persone anziane e favorire le opportunità di lavoro per i giovani. L’iniziativa coinvolge più comuni della zona e si concentra sulla creazione di una rete di servizi di trasporto condivisi.

Anche il Comune di Roseto Valfortore entra ufficialmente a far parte del progetto “Navette solidali - Mobilità per anziani, lavoro per giovani”, promosso nell’ambito del bando ANCI e finanziato con 200.000 euro. Un’iniziativa ambiziosa che mette al centro due bisogni fondamentali dei territori interni: garantire maggiore autonomia agli anziani e creare nuove opportunità lavorative per i giovani under 35. Il progetto vedrà la partecipazione in rete di diversi comuni dei Monti Dauni: Biccari, Alberona, Roseto Valfortore, Volturino, Celle di San Vito, Motta Montecorvino, Pietramontecorvino, Casalnuovo Monterotaro, Castelnuovo della Daunia e Casalvecchio di Puglia. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Mobilità e lavoro: i Monti Dauni fanno rete per anziani e giovani

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Quotidiano l'Attacco. . "RESTANZA" Tra calo demografico e borghi che si svuotano, l’apertura e l’inclusione vengono indicate come una possibile strada per invertire la tendenza. Leggi qui ---> https://tinyurl.com/yck2sb2a #lattacco #montidauni #spopola - facebook.com facebook

Maltempo nei Monti Dauni, Roseto Valfortore isolato dopo il crollo della strada di accesso. Sopralluogo della Protezione civile e della Regione Puglia: previsto un ripristino parziale della viabilità già dopo Pasquetta. x.com