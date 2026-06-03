Addio alle app | Microsoft e Qualcomm puntano sugli agenti AI

Microsoft e Qualcomm stanno sviluppando agenti di intelligenza artificiale che sostituiranno le tradizionali app e interfacce come icone e menu. La tecnologia utilizzerà sistemi di AI per operare tra dispositivi come smartwatch e computer, eliminando la necessità di applicazioni specifiche. Questi agenti saranno in grado di gestire funzioni e rispondere alle richieste degli utenti senza l’uso di interfacce grafiche convenzionali. La transizione mira a rendere più fluide le interazioni tra utenti e dispositivi digitali.

Come cambierà la nostra interazione quotidiana senza più icone e menu?. Quale tecnologia permetterà agli agenti di operare tra smartwatch e computer?. Perché gli sviluppatori dovranno riscrivere il codice delle loro applicazioni?. Come risponderà Apple alla sfida tecnologica lanciata da Microsoft e Qualcomm?.? In Breve Architettura chip-to-cloud integra silicio Qualcomm e risorse cloud per agenti AI. Cristiano Amon e Satya Nadella presentano il cambio di paradigma al Microsoft Build. Apple ipotizza funzioni agentiche per il futuro sistema operativo iOS 27. Sviluppatori dovranno rendere le funzioni software leggibili per gli agenti intelligenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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