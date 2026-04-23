Microsoft ha annunciato che nel giugno 2026 chiuderà l’app Clipchamp su iOS. La decisione sarà effettiva a partire dal 9 giugno di quell’anno. Gli utenti che utilizzano l’app dovranno esportare i loro progetti in formato MP4 prima di quella data, per non rischiare di perdere i file salvati. La chiusura riguarda esclusivamente la versione su dispositivi iOS, mentre non sono stati comunicati dettagli riguardo ad altre piattaforme.

? Cosa sapere Microsoft dismette Clipchamp su iOS il 9 giugno 2026.. Gli utenti devono esportare i progetti in MP4 per evitare la perdita dei file.. Il 9 giugno 2026 segnerà la fine ufficiale del supporto per Clipchamp Mobile su iOS, con Microsoft che ha già confermato l’intenzione di dismettere l’applicazione mobile nei prossimi mesi. La decisione strategica del colosso tecnologico mira a concentrare le risorse e gli sforzi di sviluppo sulle versioni desktop e web del software, ritenute più efficaci per la gestione dei progetti video. L’annuncio colpisce un segmento di utenti che utilizzava l’app per l’editing rapido sui dispositivi mobili, sebbene per il sistema Android la versione dedicata non sia mai stata rilasciata.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio Clipchamp su iOS: Microsoft taglia l’app mobile nel 2026

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