Guerra per l’IA | Intel e Qualcomm puntano su Tenstorrent di Jim Keller

Recentemente, Intel e Qualcomm hanno scelto di investire nella startup di Jim Keller, Tenstorrent, nota per la sua architettura RISC-V. Questa tecnologia, aperta e modulare, si presenta come alternativa ai modelli di licenza chiusi dominanti nel settore dei semiconduttori. La collaborazione tra le grandi aziende e Tenstorrent si inserisce in un quadro di competizione per sviluppare soluzioni hardware più flessibili e innovative. La mossa riflette l’attenzione verso sistemi aperti che potrebbero influenzare l’intero mercato dei chip.

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? Punti chiave Perché l'architettura RISC-V di Tenstorrent minaccia i modelli di licenza chiusi?. Come può la tecnologia di Jim Keller cambiare il mercato dei semiconduttori?. Quali vantaggi offre l'elaborazione autonoma senza un sistema host tradizionale?. Cosa spinge Intel e Qualcomm a puntare su una valutazione multimiliardaria?.? In Breve Valutazione startup superiore a 5 miliardi di dollari nel mercato AI.. Jim Keller ha progettato chip per Apple, AMD e Tesla.. Cerebras Systems raggiunge una capitalizzazione di circa 65 miliardi di dollari.. Tecnologia Blackhole punta su architettura aperta RISC-V per edge e datacenter..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Guerra per l’IA: Intel e Qualcomm puntano su Tenstorrent di Jim Keller ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Qualcomm snapdragon wear elite per rendere i wearables davvero intelligenti con IAin occasione del mobile world congress 2026, qualcomm ha presentato lo snapdragon wear elite, una piattaforma system-on-chip pensata per offrire... MSI Prestige 14 Flip AI+: potenza Intel e privacy con l’IA locale? Punti chiave Come può l'IA locale proteggere i dati sensibili dei professionisti? Perché l'assenza di una GPU dedicata limita il lavoro creativo?... Intel e Qualcomm pronte a sfidarsi per Tenstorrent: la startup AI di Jim Keller vale già miliardiTenstorrent, startup specializzata in acceleratori AI basati su architettura RISC-V, starebbe attirando l'interesse di Intel, Qualcomm e altri operatori del settore. L'azienda valuta diverse opzioni s ... hwupgrade.it Tenstorrent lancia un server IA che potrebbe battere NVIDIATenstorrent porta finalmente sul mercato Galaxy Blackhole, la sua piattaforma di calcolo per intelligenza artificiale. Ogni server 6U integra 32 acceleratori Blackhole basati su RISC-V e collegati in ... tomshw.it