Briciola, la mascotte dei Carabinieri, ha partecipato alla parata del 2 giugno ai Fori Imperiali, segnando il suo addio ufficiale. È stato accolto con commozione e applausi durante la cerimonia, che rappresenta l’ultimo evento pubblico prima della sua pensione. La presenza del cagnolino ha attirato l’attenzione di pubblico e media, chiudendo così un ciclo legato alla sua attività come simbolo dell’Arma.

Anche Briciola, il celebre cagnolino mascotte ufficiale dell’Arma dei Carabinieri, ha preso parte alla tradizionale parata della Festa della Repubblica ai Fori Imperiali. Adornato con i colori del Tricolore, il piccolo quadrupede ha sfilato con passo fiero accanto alla Fanfara del 4 Reggimento Carabinieri a Cavallo, sotto gli occhi delle massime autorità dello Stato. Commozione e applausi per l’addio. Un momento carico di emozione, poiché quella di quest’anno si preannuncia come l’ultima apparizione ufficiale di Briciola: l’anziano cagnolino, dopo anni di fedele servizio al fianco dell’Arma, è pronto a godersi un meritato riposo. Meticcia di piccola taglia, oggi dodicenne, è entrata a far parte dell’Arma nel 2014, quando aveva poco più di un anno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Briciola alla sua ultima parata del 2 giugno, la mascotte dei Carabinieri va in pensione. Commozione e applausi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

L'ultima parata di Briciola, la cagnolina mascotte dei Carabinieri va in pensione

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Briciola, la mascotte dei carabinieri va in pensione: è la sua ultima parata del 2 giugno

2 giugno, l'ultima parata per Briciola: la mascotte dell'Arma dei carabinieri va in pensioneIl 2 giugno si svolge l’ultima parata con Briciola, la mascotte dei Carabinieri che va in pensione.

Temi più discussi: 2 giugno, l'ultima parata per Briciola: la mascotte dell'Arma dei carabinieri va in pensione; L’ultimo 2 giugno di Briciola, la cagnolina che non ha mai avuto paura dei cavalli; 2 giugno, l'ultima parata per Briciola: la mascotte dell'Arma dei carabinieri va in pensione; Briciola va in pensione, l'ultima parata del 2 giugno della cagnolina mascotte dei carabinieri: non ha mai avuto paura dei cavalli.

L'ultima parata in uniforme, poi il tempo del meritato riposo. La cagnolina Briciola partecipa alla sfilata del 2 giugno prima di andare in pensione. Dopo anni trascorsi tra cerimonie istituzionali, squilli di tromba e cavalli in formazione, la storica mascotte della Fa x.com

Briciola, la mascotte dei carabinieri a cavallo, sfila su via dei Fori Imperiali: è la sua ultima parataC'è anche Briciola, la cagnolina divenuta la mascotte del Quarto reggimento dei Carabinieri a Cavallo, alla parata del 2 giugno che si è svolta questa mattina a via dei Fori Imperiali. Sarà l'ultima s ... msn.com

L'ultima parata di Briciola, la mascotte dei carabinieri. Veterana del 2 giugno, ha anche una pagina socialBriciola di nome e briciola anche di fatto quando trotterella accanto ai cavalli dei carabinieri del Quarto reggimento a cavallo, di cui è la mascotte. Piccola stazza, ma grande carisma. E nonostante ... corriere.it