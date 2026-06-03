Addio alla carbonara del Poggio la famiglia Pazzaglia volta pagina
La famiglia Pazzaglia ha chiuso il ristorante Poggio, rinunciando alla sua storica carbonara. L’ultima pietanza è stata servita e non sarà più disponibile nel locale. La famiglia ha annunciato che il locale cambierà destinazione e non continuerà l’attività di ristorazione. La decisione è stata comunicata attraverso un messaggio ufficiale, senza ulteriori dettagli sui motivi. Da ora in poi, il locale sarà destinato a usi diversi rispetto alla ristorazione.
L’ultima carbonara è stata servita, la prossima, invece, si potrà indossare. Per capire questa strana storia, bisogna iniziare da qui, dall’ultimo giorno di servizio del Ristorante “Il Poggio“ di Cagli, dalle macchine e moto che affollano il parcheggio come accade solo per i grandi eventi, dalla folla di clienti in attesa di un tavolo o che brinda alla fine di un’epoca. Dopo 44 anni di attività, la famiglia Pazzaglia ha deciso di lasciare per sempre il mondo della ristorazione per dedicarsi a quello dei profumi artistici. Una scelta piuttosto insolita, se non fosse che Lorenzo Pazzaglia, figlio dei fondatori e attuale gestore del ristorante,... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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