addio alla carbonara del poggio la famiglia pazzaglia volta pagina

Notizia in breve

La famiglia Pazzaglia ha chiuso il ristorante Poggio, rinunciando alla sua storica carbonara. L’ultima pietanza è stata servita e non sarà più disponibile nel locale. La famiglia ha annunciato che il locale cambierà destinazione e non continuerà l’attività di ristorazione. La decisione è stata comunicata attraverso un messaggio ufficiale, senza ulteriori dettagli sui motivi. Da ora in poi, il locale sarà destinato a usi diversi rispetto alla ristorazione.