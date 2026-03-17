Re Carlo III e Sarah Ferguson non hanno più rapporti, secondo le ultime notizie. La distanza tra loro si è fatta più evidente negli ultimi tempi, coinvolgendo aspetti sia personali che ufficiali. La loro separazione appare ormai definitiva, senza segnali di riavvicinamento. La relazione tra i due sembra essere giunta a una conclusione definitiva.

Il rapporto tra Re Carlo III e Sarah Ferguson sembra ormai definitivamente chiuso.Le ultime indiscrezioni raccontano di una distanza sempre più netta, non solo personale ma anche istituzionale. A Palazzo, intanto, c’è già chi ha preso il suo posto. Negli ultimi giorni, dalle fonti vicine alla corte emerge un quadro piuttosto chiaro: Carlo non prova alcun rimpianto per l’uscita di scena di Sarah Ferguson. Una distanza maturata nel tempo, aggravata da episodi controversi e da una reputazione che, negli anni, ha creato più di un imbarazzo alla monarchia. La svolta, però, non riguarda solo il passato. Il vero punto è il presente. Secondo le ricostruzioni più recenti, al posto dell’ex duchessa si starebbe affermando una figura considerata affidabile e perfettamente integrata negli equilibri reali: Carole Middleton. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Re Carlo volta pagina: addio definitivo a Sarah Ferguson

Articoli correlati

Re Carlo, è ancora mistero sul destino di Sarah FergusonIl futuro di Sarah Ferguson resta avvolto nell’incertezza proprio mentre la famiglia reale britannica affronta uno dei momenti più delicati degli...

Re Carlo, Sarah Ferguson non si riprenderà mai più. E anche AndreaSebbene ad essere indagato sia l’ex Principe Andrea, anche Sarah Ferguson è stata duramente colpita dagli Epstein files.

Contenuti utili per approfondire Sarah Ferguson

Discussioni sull' argomento Re Carlo, è ancora mistero sul destino di Sarah Ferguson; Re Carlo, Meghan Markle si svende per 1.400 sterline e viene sommersa dalle critiche.

Re Carlo, è ancora mistero sul destino di Sarah FergusonDa mesi lontana dalla scena pubblica, l’ex duchessa di York si troverebbe all’estero mentre cerca di capire i risvolti di un futuro incerto ... dilei.it

Re Carlo, Sarah Ferguson non si riprenderà mai più. E anche AndreaSebbene ad essere indagato sia l’ex Principe Andrea, anche Sarah Ferguson è stata duramente colpita dagli Epstein files. E i provvedimenti che Re Carlo ha preso contro il fratello si sono ... dilei.it

Meghan Markle chiede 2 mila euro per un incontro e un selfie con lei. «Per fare soldi come Sarah Ferguson» - facebook.com facebook

"Eugenie rientra da un weekend di sesso": le mail a Epstein e la bufera su Sarah Ferguson. Chiuse 6 società, l'imbarazzo delle figlie x.com