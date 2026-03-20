L’Atalanta volta pagina e punta alla rimonta in campionato

Da sport.quotidiano.net 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Atalanta si concentra ormai quasi esclusivamente sul campionato, lasciando da parte le altre competizioni. La squadra si prepara a tornare in campo per le prossime partite di Serie A, mentre tra circa un mese giocherà il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Lazio a Bergamo. La squadra lavora per migliorare la posizione in classifica e affrontare le sfide future.

Resta (quasi) solo il campionato, alla Dea. Con la parentesi della gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Lazio tra un mese a Bergamo. Dieci partite, eventualmente undici con la finale di Coppa. Di queste, nove giornate di Serie A che l’ Atalanta intende trasformare in nove finali. La storia dell’ultimo decennio racconta che i nerazzurri, se hanno a disposizione l’intera settimana per allenarsi, cambiano passo in termini di rendimento e risultati. Succedeva con Gasperini, è successo tra metà dicembre e metà gennaio con Palladino: cinque vinte su sei (in mezzo la sconfitta casalinga con l’Inter). Lo ha auspicato anche Luca Percassi mercoledì notte, in un’intervista rilasciata a Bergamo Tv: "Il nostro percorso non si ferma qui. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

l8217atalanta volta pagina e punta alla rimonta in campionato
© Sport.quotidiano.net - L’Atalanta volta pagina e punta alla rimonta in campionato

Articoli correlati

Leggi anche: Atalanta, sfida alla maledizione Inter per ripartire anche in campionato e voltare pagina

Adamant, non basta la rimonta. Si volta pagina anche in panchinaadamant ferrara 76 allianz san severo 86 ADAMANT : Dioli ne, Bellini 12, Sackey 3, Renzi 2, Pellicano 7, Pierotti 17, Tio 14, Solaroli 3, Marchini 9,...

Marsiglia-Atalanta 0-1: gol e highlights | Champions League

Video Marsiglia-Atalanta 0-1: gol e highlights | Champions League

Approfondimenti e contenuti su Atalanta volta

Temi più discussi: Palladino: Dopo il Bayern la squadra ha reagito bene, è un punto meritato; Dove vedere Atalanta-Bayern oggi in tv: i canali per seguire la partita di Champions questa sera; Gol regolare e non era rigore, l'Atalanta si fida di arbitri e VAR: Palladino silenzia l'Inter; Atalanta a ranghi compatti verso l'Inter: con Scalvini, anche CDK e Ederson per il rientro.

l atalanta volta paginaAtalanta, sfida alla maledizione Inter per ripartire anche in campionato e voltare paginaAlle 15 nerazzurri in campo a San Siro per fermare una serie aperta di 9 sconfitte consecutive. Contro la capolista la Dea non vince dal 2018. Palladino recupera Ederson che parte dalla panchina ... bergamonews.it

Atalanta-Bayern, 53 anni dopo la prima volta: quell’amichevole del ’73 con Scirea e BeckenbauerMartedì sera sarà la prima sfida ufficiale, ma la Dea e i bavaresi si sono già affrontati al Comunale nel giorno di Sant’Alessandro. Nella rosa nerazzurra c’era anche l’attuale presidente Antonio Perc ... bergamonews.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.