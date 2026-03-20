L’Atalanta volta pagina e punta alla rimonta in campionato

L’Atalanta si concentra ormai quasi esclusivamente sul campionato, lasciando da parte le altre competizioni. La squadra si prepara a tornare in campo per le prossime partite di Serie A, mentre tra circa un mese giocherà il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Lazio a Bergamo. La squadra lavora per migliorare la posizione in classifica e affrontare le sfide future.

Resta (quasi) solo il campionato, alla Dea. Con la parentesi della gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Lazio tra un mese a Bergamo. Dieci partite, eventualmente undici con la finale di Coppa. Di queste, nove giornate di Serie A che l’ Atalanta intende trasformare in nove finali. La storia dell’ultimo decennio racconta che i nerazzurri, se hanno a disposizione l’intera settimana per allenarsi, cambiano passo in termini di rendimento e risultati. Succedeva con Gasperini, è successo tra metà dicembre e metà gennaio con Palladino: cinque vinte su sei (in mezzo la sconfitta casalinga con l’Inter). Lo ha auspicato anche Luca Percassi mercoledì notte, in un’intervista rilasciata a Bergamo Tv: "Il nostro percorso non si ferma qui. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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