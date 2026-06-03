Addio al San Valentino | chiude un ristorante storico dopo 27 anni

Dopo 27 anni, il ristorante storico ha chiuso le sue porte. La decisione è stata comunicata ai clienti abituali, che da tempo frequentavano il locale. Il piatto più noto del locale, un classico tra mare e montagna, non sarà più disponibile. La chiusura avviene senza annunci ufficiali o spiegazioni dettagliate. Restano i ricordi di una cucina amata da molti e di un locale che ha segnato la zona per quasi tre decenni.

Perché un ristorante con clienti costanti è costretto a chiudere?. Quale piatto tipico ha reso celebre questa cucina tra mare e montagna?. Chi avrebbe dovuto subentrare nella gestione della storica attività familiare?. Cosa accadrà alla struttura sulla Provinciale 2 dopo il 30 giugno?.? In Breve Gestione familiare affidata ai fratelli De Lorenzo e alle mogli Giordano.. Specialità di pesce e pizze Mare Monti e Amalfitana ispirate alla Costiera.. Chiusura definitiva programmata per il 29 giugno dopo l'attività iniziata nel 1999.. Mancanza di giovani successori nonostante l'alta domanda di clienti sulla Provinciale 2.. Il ristorante San Valentino chiude i battenti il 29 giugno dopo ventisette anni di attività sulla Provinciale 2. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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