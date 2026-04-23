Dopo 26 anni di attività, la redazione di Tiscali News cesserà le proprie attività il 30 aprile. La decisione arriva in seguito allo scorporo degli asset, che prevede la vendita a un altro gruppo entro giugno. La chiusura comporta la fine di un capitolo importante per il sito di notizie, che ha accompagnato molti utenti nel corso degli anni. La notizia è stata comunicata ufficialmente dal Gruppo Tessellis.

? Cosa sapere Il Gruppo Tessellis chiude la redazione di Tiscali News il 30 aprile prossimo.. La decisione segue lo scorporo degli asset per la vendita a Canarbino entro giugno.. Il 30 aprile prossimo segnerà la fine definitiva delle pubblicazioni di Tiscali News, con il Gruppo Tessellis che ha confermato la chiusura del comparto giornalistico dopo ventisei anni di attività sul web. La decisione di interrompere l’attività editoriale del portale, nato nel 2000 per iniziativa di Renato Soru, si inserisce in un complesso processo di ristrutturazione industriale della holding. Attualmente, il gruppo sta gestendo una procedura di composizione negoziata della crisi che prevede lo scorporo dei diversi rami d’azienda per consentirne la vendita attraverso perimetri distinti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio al web storico: chiude la redazione dopo 26 anni di attività

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