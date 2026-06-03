Addio a Roberto Mori il tifoso fedelissimo dell' Arezzo
Roberto Mori, tifoso dell'Arezzo, è scomparso durante una giornata calda e umida di inizio giugno. Era presente quando la squadra è tornata in serie B e si è spento poco dopo, in un momento che ha segnato la fine della sua lunga passione per il club. La sua scomparsa è stata comunicata ai supporter e ai familiari.
Roberto Mori ha visto i suoi ragazzi tornare in serie B e poi si è congedato in una afosa e piovosa giornata di inizio giugno. L’Arezzo perde uno dei suoi tifosi più appassionati, con una lunghissima storia amaranto alle spalle. Ex tamburino della Giostra del Saracino, quartierista di Colcitrone. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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