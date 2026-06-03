Addio a Roberto Mori il tifoso fedelissimo dell' Arezzo

Notizia in breve

Roberto Mori, tifoso dell'Arezzo, è scomparso durante una giornata calda e umida di inizio giugno. Era presente quando la squadra è tornata in serie B e si è spento poco dopo, in un momento che ha segnato la fine della sua lunga passione per il club. La sua scomparsa è stata comunicata ai supporter e ai familiari.