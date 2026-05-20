Choc durante la lezione professore si accascia a terra e muore | addio a Roberto Mori

Durante un saggio scolastico in un istituto comprensivo della zona, si è verificato un episodio drammatico: un professore si è improvvisamente accasciato a terra ed è morto. La scena si è svolta sotto gli occhi di studenti e colleghi, che hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Le operazioni di rianimazione sono state tentate sul posto, ma senza successo. La notizia ha suscitato sgomento tra quanti erano presenti, mentre le autorità hanno avviato le indagini per chiarire le cause del decesso.

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