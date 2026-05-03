Sanremo piange Edoardo Mori | addio a un pilastro dell’artigianato

Sanremo piange la scomparsa di Edoardo Mori, figura di spicco nel settore artigianale locale. Mori era conosciuto per aver unito l’attività del pastificio Arrigo con la passione per lo sport, rappresentando un punto di riferimento per molti. La sua morte interessa il tessuto produttivo di Imperia, dove aveva contribuito a consolidare l’attività artigianale. La notizia ha suscitato cordoglio tra gli operatori e la comunità locale.

? Cosa scoprirai Chi era l'uomo che univa il pastificio Arrigo allo sport?. Come influirà la sua scomparsa sul tessuto produttivo di Imperia?. Perché Confartigianato considera questa perdita un colpo durissimo per il territorio?. Quale vuoto lascia la sua gestione nel settore dell'artigianato locale?.? In Breve Donata Vivaldi e Barbara Biale esprimono vicinanza ai familiari di Mori.. Lavoratore storico presso il pastificio Arrigo di Sanremo.. Impegno costante nel sostegno allo sport e ai giovani locali.. Perdita significativa per il tessuto produttivo della provincia di Imperia.. La comunità di Sanremo piange la scomparsa prematura di Edoardo Mori, figura che ha segnato profondamente il tessuto produttivo e sociale della provincia di Imperia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanremo piange Edoardo Mori: addio a un pilastro dell’artigianato Notizie correlate Addio al falegname Bigi. Pilastro dell’artigianatoAveva 86 anni Carlo Bigi, e con la sua scomparsa la Versilia perde un pilastro dell’artigianato locale. Leggi anche: Sanremo piange Franco Siccardi: addio a un pilastro del Casinò Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Sanremo piange Edoardo Mori, volto molto noto del commercio e dello sport matuziano; Sanremo, improvvisa scomparsa di Edoardo Mori, il ricordo e il cordoglio della Carlin's Boys; Edo Mori morto a 63 anni: Sanremo piange lo storico dirigente della Carlin’s Boys. Edo Mori morto a 63 anni: Sanremo piange lo storico dirigente della Carlin’s BoysUna morte improvvisa, inaspettata. Quella che lascia tutti senza parole, che arriva senza preavviso e scuote una comunità intera. Edoardo Edo Mori, 63 anni, storico dirigente del calcio sanremese e ... alphabetcity.it Anche la Junior Soccer esprime le proprie condoglianze per la scomparsa di Edoardo Mori - facebook.com facebook Addio a Edoardo Mori, pilastro del calcio matuziano, il ricordo e il cordoglio di Sanremo Blucerchiata x.com