Addio a Pippo Moschetti il chirurgo dei casi disperati | per decenni è stato una colonna portante del Cervello

Il dottor Pippo Moschetti, chirurgo presso l'ospedale Cervello, è morto lunedì primo giugno all'età di 76 anni. È stato un medico con una lunga carriera dedicata alla chirurgia complessa. La sua scomparsa rappresenta la perdita di un professionista che ha lavorato per molti anni all’interno dell’ospedale. La notizia è stata comunicata dall’istituto sanitario, senza ulteriori dettagli sulla causa del decesso.

È scomparso lunedì primo giugno, all’età di 76 anni, il dottor Pippo Moschetti, storico chirurgo dell'ospedale Cervello. Una figura di grande spessore umano e professionale, un medico capace di coniugare competenza, dedizione e sensibilità in una carriera interamente spesa al servizio degli altri. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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