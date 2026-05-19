Giornata mondiale della metrologia | Colonna portante per la trasparenza del sistema economico

Da cesenatoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 20 maggio si celebra la Giornata mondiale della metrologia, in coincidenza con l'anniversario della Convenzione del Metro. In questa giornata, la Camera di commercio della Romagna presenta i servizi di metrologia legale destinati a garantire la precisione delle misurazioni. Questi servizi sono rivolti alla tutela dei consumatori e a mantenere condizioni di concorrenza eque tra le imprese. La giornata mira a mettere in evidenza il ruolo della metrologia nel sistema economico.

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Il 20 maggio, anniversario della Convenzione del Metro, è la Giornata mondiale della metrologia. In questa occasione, la Camera di commercio della Romagna illustra i servizi di metrologia legale a tutela dei consumatori e della leale concorrenza tra imprese.Garantire l'equità negli scambi. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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