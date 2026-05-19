Giornata mondiale della metrologia | Colonna portante per la trasparenza del sistema economico
Il 20 maggio si celebra la Giornata mondiale della metrologia, in coincidenza con l'anniversario della Convenzione del Metro. In questa giornata, la Camera di commercio della Romagna presenta i servizi di metrologia legale destinati a garantire la precisione delle misurazioni. Questi servizi sono rivolti alla tutela dei consumatori e a mantenere condizioni di concorrenza eque tra le imprese. La giornata mira a mettere in evidenza il ruolo della metrologia nel sistema economico.
Il 20 maggio, anniversario della Convenzione del Metro, è la Giornata mondiale della metrologia. In questa occasione, la Camera di commercio della Romagna illustra i servizi di metrologia legale a tutela dei consumatori e della leale concorrenza tra imprese.Garantire l'equità negli scambi. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
DEFNECLK NASIL YAPILIR! ÖLÜMCÜL TUZAKLARDAN METAL DEDEKTÖRE KADAR HER EY VAR!
Sullo stesso argomento
Donne colonna invisibile del sistema economico e socialeLe donne italiane raggiungono un livello di istruzione superiore agli uomini, ma è un vantaggio di partenza che non si traduce in pari opportunità di...
Lutto nel mondo del calcio: addio a una 'colonna portante' del Napoli della metà degli anni '90Si è spento all'età di 84 anni lo storico preparatore dei portieri azzurri negli anni d'oro di Taglialatela, Rosario Di Vincenzo Grave lutto nel...
Un viaggio tra scienza, storia e strumenti antichi nel cuore di Milano. Mercoledì 20 maggio la Camera di Commercio apre straordinariamente la mostra Il valore della misura in occasione della Giornata Mondiale della Metrologia Via Meravigli 11, Milan facebook
Rigaku accelera lo sviluppo della metrologia dei semiconduttori di nuova generazione utilizzando un'infrastruttura di ricerca di livello mondialeRigaku Corporation, un partner globale nelle soluzioni in ambito di sistemi analitici a raggi X e un'azienda del gruppo Rigaku Holdings Corporation (sede centrale: Akishima, Tokyo; AD: Jun Kawakami; ... ansa.it