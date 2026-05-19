E' stata una colonna portante delle ' Casine' | il laboratorio del legno di Enaip intitolato alla memoria di Stefano Sbrighi
Il laboratorio del legno, gestito dall’Enaip e dedicato a Stefano Sbrighi, rappresenta un punto di riferimento per la comunità delle 'Casine'. Situato in una posizione facilmente accessibile, il locale si distingue per la porta sempre aperta e la possibilità di entrare liberamente. Chi si ferma può osservare il lavoro che si svolge all’interno e condividere qualche momento di incontro, senza bisogno di formalità o distanze. La struttura si propone come un luogo di confronto e di scambio, aperto a tutti.
“Scoprirci è facile, siamo lì. visibili oltre il vetro. La porta del laboratorio è sempre aperta. Si può entrare e stare un po’ in compagnia, conoscersi mettendo da parte timori e preconcetti”. Questa è la frase di presentazione che campeggia sul sito e sui portali delle ‘Casine’, il colorato. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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