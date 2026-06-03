Quali dettagli mancano ancora sulle circostanze esatte della sua scomparsa? Come ha reagito il cast di Twin Peaks alla notizia? Quali altri ruoli iconici ha interpretato l'attore prima di morire? Perché la famiglia ha chiesto il massimo rispetto per la privacy??? In Breve Ruolo dell'Agente Wilson nel revival di Twin Peaks del 2017 Partecipazioni in The OA con Brit Marling e Jason Isaacs Presenza nel film Alice attraverso lo specchio e A Serial Killer’s Guide to Life An . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio a Owain Rhys Davies: muore l’attore di Twin Peaks a 44 anni

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