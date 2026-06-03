Addio a Guido Santinelli | ha documentato 60 anni di cronaca in bianconero

Guido Santinelli, nato nel 1942 a Bergamo, è morto a Chiasso. Ha lavorato come fotoreporter freelance, documentando 60 anni di cronaca con foto in bianco e nero. È stato anche collezionista di fotocamere.

Nato a Bergamo nel 1942 è morto a Chiasso, dopo un’intensa attività come fotoreporter “freelance” e collezionista di fotocamere. La città di confine gli dedicò una mostra per ripercorrere i cambiamenti epocali di un territorio e della sua gente. Se n’è andato alla vigilia dei suoi 84 anni, che avrebbe raggiunto il prossimo 9 giugno, Guido Santinelli, un testimone e puntuale documentatore del nostro tempo per quasi 60 anni. Lo ha fatto con quello che nel suo mondo si chiama il “colpo d’occhio”. Aveva la capacità di cogliere persone, situazioni, circostanze, avvenimenti piccoli e grandi con la sua immancabile macchina fotografica fra le mani o al collo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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