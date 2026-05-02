Nella notte tra il 1° e il 2 maggio è stato comunicato il decesso di Alex Zanardi, il pilota e paraciclista bolognese che aveva 60 anni. La famiglia ha diffuso la notizia, confermando la scomparsa del campione. Zanardi era noto per aver rivoluzionato il concetto di limite nello sport e nella vita. La sua morte ha suscitato attenzione e reazioni da parte di molte persone e associazioni.

Alex Zanardi non c’è più. La notizia è arrivata nella notte tra il 1° e il 2 maggio, con un comunicato della famiglia che ha annunciato il decesso del pilota e paraciclista bolognese. Avrebbe compiuto 60 anni il prossimo ottobre. Nato a Bologna, Zanardi è stato uno dei volti più amati dello sport italiano. Dopo aver corso in Formula 1 e nelle serie americane, nel 2001 un terribile incidente in pista gli costò l’amputazione di entrambe le gambe. Da quel momento la sua vita prese una direzione nuova, diventando emblema di resilienza per milioni di persone. Dal volante all’handbike: i trionfi alle Paralimpiadi Non si è fermato. Zanardi ha scelto il paraciclismo e ha trasformato la sedia a rotelle in un trampolino.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Addio ad Alex Zanardi, se ne va a 60 anni il campione che ha riscritto il concetto di limite

Notizie correlate

Leggi anche: Addio ad Alex Zanardi, il campione che non si è mai arreso: l’incidente e la seconda vita che lo ha reso leggenda

Leggi anche: Addio ad Alex Zanardi, il campione dell’impossibile: è morto a 59 anni

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Addio ad Alex Zanardi: nel 2001 il terribile incidente che gli cambiò la vita; Addio ad Alex Zanardi: il campione di sport e di vita si è spento a 59 anni; Addio ad Alex Zanardi, l'omaggio del sindaco Bano:Un esempio incredibile; sarà lutto cittadino; Lutto Zanardi, addio al campione che ha cambiato lo sport.

Addio ad Alex Zanardi, campione che ha trasformato le tragedie in rinascite. La mia regola dei 5 secondi alla voltaIl campione bolognese è scomparso nella serata del primo maggio all'età di 59 anni. Quando mi sono risvegliato senza gambe ho guardato la metà che era rimasta, non quella che avevo perso, aveva racc ... lanazione.it

Addio ad Alex Zanardi: il suo legame con Imola, Montecatone e il dottor CostaDall’autodromo ai progetti con l’istituto imolese, il campione bolognese era fortemente legato alla nostra terra. Complice anche l’amicizia con il fondatore della Clinica Mobile ... ilnuovodiario.com

Addio ad Alex Zanardi, Buonfiglio: ”Perdiamo un grande campione e un grande uomo”. Leggi qui https://shorturl.at/N7VYu - facebook.com facebook

Alex Zanardi è morto a 59 anni: la storia, gli incidenti e i successi di un campione vero #SkySport x.com