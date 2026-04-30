Giovedì 30 aprile 2026 si è spento Alberto Davoli, conduttore di Radio Monte Carlo, all’età di 60 anni. Qualche mese prima, gli era stata diagnosticata una malattia. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra colleghi e ascoltatori. Davoli era noto per la sua presenza nel palinsesto radiofonico e per il rapporto stretto con il pubblico. La notizia ha fatto il giro dei media e dei social network.

Giovedì 30 aprile 2026 è morto Alberto Davoli, uno dei conduttori più amati di Radio Monte Carlo. Aveva 60 anni e qualche mese fa gli era stata diagnosticata una malattia. La notizia della sua scomparsa ha scatenato un’ondata di commozione tra gli ascoltatori dell’emittente, che hanno condiviso centinaia di messaggi di cordoglio sulle pagine social della radio. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alberto Davoli (@albertodavoli) Nato a Gavirate (Varese) il 26 giugno 1965, Alberto Davoli aveva iniziato la sua carriera radiofonica nel 1982, a Radio Venere 80, un’emittente locale. Il Corriere della Sera scrive che dopo diverse esperienze nel panorama radiofonico italiano, nel 1988 era diventato una delle voci di Reteotto Network, assumendo anche il ruolo di coordinatore artistico.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Addio ad Alberto Davoli di Radio Monte Carlo: aveva solo 60 anni, la malattia l’ha portato via

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