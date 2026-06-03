Addio a Giacomo Piperno | scompare l’attore e voce del cinema

È morto Giacomo Piperno, attore e voce del cinema. La sua scomparsa è stata annunciata senza dettagli sulle circostanze. È noto per aver dato voce a numerosi attori internazionali, contribuendo anche a produzioni italiane. Le sue attività nel settore sono durate diversi decenni. Non sono state fornite informazioni sulla sua vita privata o sulle cause della morte.

Come ha fatto a sopravvivere alla fuga dal ghetto di Roma? Quali grandi attori internazionali hanno preso vita grazie alla sua voce? Con quali registi storici ha collaborato durante la sua carriera? Chi potrà sostituire la sua capacità di dare identità ai personaggi??? In Breve Sopravvissuto alla fuga dal ghetto di Roma verso la Svizzera nel 1943. Debutto televisivo nel 1960 con la serie Tenente Sheridan. Doppiatore di attori internazionali come Gene Hackman e Philippe Leroy. Co . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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