addio a giacomo piperno attore e storica voce del doppiaggio italiano

Giacomo Piperno è morto a Roma all’età di 90 anni. È stato un attore e doppiatore che ha lavorato nel cinema, nella televisione e nel doppiaggio italiano. La sua carriera si è estesa su vari settori dello spettacolo.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Si è spento a Roma all’età di 90 anni Giacomo Piperno, attore e doppiatore che ha lasciato un segno importante nel cinema, nella televisione e nel mondo del doppiaggio italiano. La scomparsa è avvenuta presso il Policlinico Umberto I, come confermato dai familiari. Nel corso della sua lunga carriera, Piperno ha collaborato con alcuni dei più grandi nomi del cinema italiano e ha conquistato il pubblico televisivo grazie alla sua partecipazione nella popolare fiction “Caterina e le sue figlie”. Una carriera tra cinema d’autore e grandi registi. Fin dagli anni Settanta, Giacomo Piperno ha lavorato al fianco di registi che hanno fatto la storia del cinema italiano. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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