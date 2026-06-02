È morto l'attore Giacomo Piperno | volto di Caterina e le sue figlie e grande voce del doppiaggio

È morto a 90 anni l’attore e doppiatore Giacomo Piperno al Policlinico Umberto I di Roma. È stato noto per aver interpretato il ruolo di Caterina e le sue figlie e per aver prestato la voce in numerosi doppiaggi. La sua carriera si è sviluppata nel cinema e nel doppiaggio, contribuendo a molte produzioni italiane. La sua scomparsa è stata annunciata nelle ultime ore.

È morto a 90 anni l'attore e doppiatore Giacomo Piperno: si è spento al Policlinico Umberto I di Roma. Nella sua carriera ha prestato la voce a star del calibro di Gene Hackman e Philippe Leroy, diventando poi un volto familiare per il grande pubblico televisivo grazie alla fiction Caterina e le sue figlie. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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