Addio a don Mario Damaggio il prof aveva 100 anni

Nelle prime ore di martedì 2 giugno si è spento don Mario Damaggio, decano della chiesa trentina. Aveva 100 anni, compiuti il 15 maggio. La sua morte segna la perdita di uno dei più longevi esponenti del clero locale.

Lutto nel mondo della chiesa trentina che, nelle scorse ore, ha perso uno dei suoi più longevi decani: si è spento nelle prime ore di martedì 2 giugno don Mario Damaggio, aveva compiuto 100 anni poche settimane fa, il 15 maggio.Chi eraOriginario di Sorni di Lavis, venne ordinato presbitero a. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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