Addio a Mario Adorf icona del cinema europeo | aveva 95 anni

Da puntomagazine.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un attore tedesco, noto per aver partecipato a oltre 200 produzioni tra film e televisione, è deceduto a Parigi all'età di 95 anni. La sua carriera nel cinema europeo si è estesa su diversi decenni, lasciando un segno significativo nel settore. La sua morte rappresenta la perdita di una figura di rilievo nel panorama cinematografico internazionale.

Scomparso a 95 anni a Parigi, l’attore tedesco ha segnato il cinema europeo con una carriera internazionale e oltre 200 interpretazioni tra film e televisione. È morto a Parigi, all’età di 95 anni, Mario Adorf, tra gli interpreti più noti e apprezzati del cinema europeo. Il decesso, avvenuto mercoledì 8 aprile dopo una breve malattia, è stato annunciato dal manager Michael Stark al settimanale Der Spiegel e confermato dall’agenzia DPA. Nato a Zurigo l’8 settembre 1930 da madre tedesca e padre italiano, Adorf ha costruito una carriera lunga oltre mezzo secolo, partecipando a più di 200 tra film e produzioni televisive. Una carriera internazionale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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