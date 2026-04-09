Un attore tedesco, noto per aver partecipato a oltre 200 produzioni tra film e televisione, è deceduto a Parigi all'età di 95 anni. La sua carriera nel cinema europeo si è estesa su diversi decenni, lasciando un segno significativo nel settore. La sua morte rappresenta la perdita di una figura di rilievo nel panorama cinematografico internazionale.

Scomparso a 95 anni a Parigi, l’attore tedesco ha segnato il cinema europeo con una carriera internazionale e oltre 200 interpretazioni tra film e televisione. È morto a Parigi, all’età di 95 anni, Mario Adorf, tra gli interpreti più noti e apprezzati del cinema europeo. Il decesso, avvenuto mercoledì 8 aprile dopo una breve malattia, è stato annunciato dal manager Michael Stark al settimanale Der Spiegel e confermato dall’agenzia DPA. Nato a Zurigo l’8 settembre 1930 da madre tedesca e padre italiano, Adorf ha costruito una carriera lunga oltre mezzo secolo, partecipando a più di 200 tra film e produzioni televisive. Una carriera internazionale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Addio a Mario Adorf, icona del cinema europeo: aveva 95 anni

E’ morto Mario Adorf, l’attore aveva 95 anni: più di 200 film in carriera(Adnkronos) – L'attore svzzero Mario Adorf, grande interprete di stampo internazionale dalla vasta gamma espressiva e dal ricco repertorio, capace di...

È morto Mario Adorf, l’attore de “Il piccolo Lord” e “Fantaghirò” aveva 95 anniIl mondo del cinema piange la scomparsa dell’iconico attore, scomparso a Parigi dopo una breve malattia.

Temi più discussi: E’ morto Mario Adorf, l’attore aveva 95 anni: più di 200 film in carriera; Addio all’ex magistrato Calogero, fu il simbolo delle inchieste sulle Br; Mother Mary, un melodramma pop al femminile. Con Anne Hathaway, star camaleontica, inquieta e fragilissima; CRV - Designati componenti Cabina di regia del MEVE e Consulta regionale per lo sport.

Addio a Mario Adorf, il Luca Canali di La mala ordinaTra i volti più celebri del cinema di lingua tedesca, apprezzato anche all’estero, Adorf ha partecipato a oltre 200 produzioni tra grande e piccolo schermo. sportal.it

Addio a Mario Adorf, da Fantaghirò a Il piccolo Lord: una vita tra cinema e tvScomparso a 95 anni l’attore simbolo del cinema europeo, volto indimenticabile tra poliziotteschi e grandi sceneggiati ... tgcom24.mediaset.it

È morto Mario Adorf, un nome che non molti di voi conosceranno. Ma se vi dico Sciascillo di "Operazione San Gennaro" sicuramente capirete di chi sto parlando. Attore svizzero amatissimo in Italia, per quel magnifico film fu doppiato da Carlo Croccolo. Curiosi - facebook.com facebook

È morto a 95 anni l’attore e doppiatore svizzero Mario Adorf, che recitò in decine di noir e polizieschi italiani x.com